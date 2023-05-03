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"Газпром" применил мобильную установку деэтанизации конденсата на заводе в Уренгое

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" применил мобильную установку деэтанизации конденсата на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), сообщил корпоративному журналу "Газпром" гендиректор ООО "Газпром переработка" Айрат Ишмурзин.

"В Новом Уренгое реализован проект переработки газового конденсата на мобильной установке деэтанизации. Техническое решение с привлечением мобильной установки по переработке газового конденсата на Уренгойском ЗПКТ является первым положительным опытом применения подобных объектов для компании "Газпром переработка". В дальнейшем такие установки могут рассматриваться как оптимальное решение по переработке балансовых избытков сырья в момент пикового роста добычи, превышающего имеющиеся мощности стационарного оборудования", - отметил он.

Поставщиком и изготовителем мобильной установки была выбрана "Компания ОЙЛТИМ" (центральный офис в Томске). Мощность установки не уточняется.

"Использование блочно-модульного оборудования максимальной заводской готовности позволяет снизить срок выполнения строительно-монтажных работ, понизить риск неоправданных затрат на возведение объекта капитального строительства, снизить металлоемкость и площадь застройки, а также обеспечить возможность модернизации и ремонта оборудования без его замены", - добавил Ишмурзин.

Завод по подготовке конденсата к транспорту входит в Уренгойский газодобывающий комплекс, который обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

Дочерняя компания "Газпрома" "Газпром переработка" объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".

Газпром Газпром переработка Новый Уренгой Айрат Ишмурзин
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