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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Банк России отметил высокие объемы выдачи розничных кредитов банками в мае

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские банки в мае, по предварительным данным, сохранили высокие объемы выдач розничных кредитов, говорится в обзоре Банка Росии о денежно-кредитных условиях и трансмиссионном механизме денежно-кредитной политике.

За апрель портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 1,2%, что составило в годовом выражении прирост в 8% по сравнению с 5,1% в марте.

"Оперативные данные указывают на сохранение высоких объемов выдачи в розничном сегменте и в мае. Расширение розничного кредитования, по оперативным данным, сохранялось и в мае, главным образом в долгосрочном сегменте. По мере восстановления экономической активности улучшаются ожидания как заемщиков, так и банков, что в том числе может находить отражение в некотором смягчении неценовых условий кредитования и увеличении выдач при неизменных кредитных ставках", - указывает ЦБ.

По мнению ЦБ, в ближайшие месяцы в условиях возросшей потребительской активности можно ожидать сохранения спроса населения на неипотечные кредиты. В ипотечном сегменте рынка при сохранении высоких цен на недвижимость можно ожидать умеренного охлаждения, связанного с регулятивными мерами по снижению рисков в данном сегменте и накопленной долговой нагрузкой населения. В то же время поддержку рынку будут продолжать оказывать программы льготной ипотеки, отмечает регулятор.

Банк России
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