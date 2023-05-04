Рост энергопотребления в России с начала года составил 0,5%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России с начала этого года увеличилось на 0,5%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

"С начала года идёт уверенное увеличение на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

При этом министр отметил, что ведомство сохраняет прогноз по росту энергопотребления в целом по этому году в размере 1-1,5%.

Как сообщал ранее глава "Системного оператора" Федор Опадчий, по состоянию на 19 апреля увеличение потребления составляло 0,7% в сравнении с аналогичным периодом год назад "при сопоставимых температурных условиях".

Энергопотребление в РФ в 2022 г. составило 1123,6 млрд кВт.ч. Выработка электроэнергии при этом увеличилась на 0,7% по сравнению с 2021 г., до 1138,7 млрд кВт.ч.