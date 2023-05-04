Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Рост энергопотребления в России с начала года составил 0,5%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России с начала этого года увеличилось на 0,5%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

"С начала года идёт уверенное увеличение на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

При этом министр отметил, что ведомство сохраняет прогноз по росту энергопотребления в целом по этому году в размере 1-1,5%.

Как сообщал ранее глава "Системного оператора" Федор Опадчий, по состоянию на 19 апреля увеличение потребления составляло 0,7% в сравнении с аналогичным периодом год назад "при сопоставимых температурных условиях".

Энергопотребление в РФ в 2022 г. составило 1123,6 млрд кВт.ч. Выработка электроэнергии при этом увеличилась на 0,7% по сравнению с 2021 г., до 1138,7 млрд кВт.ч.

Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Moеt Hennessy сменил руководство еще одной "дочки" в России

Цены на газ в Европе падают в период между отоплением и кондиционированием

Цены на газ в Европе падают в период между отоплением и кондиционированием

Минэнерго не ждет роста розничных цен на топливо выше инфляции и после коррекции демпфера

Американский OFAC выдал разрешение на продажу "Вымпелкома"

Цена Brent поднялась до $72,9 после падения до минимума с конца 2021 г. накануне

Цена Brent поднялась до $72,9 после падения до минимума с конца 2021 г. накануне

VEON в I квартале сократил выручку на 8,7%, EBITDA - на 13,5%

ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

Новым президентом Всемирного банка станет экс-глава Mastercard Аджай Банга

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с конца марта

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с конца марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });