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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Производитель удобрений Mosaic сократил квартальную скорректированную EBITDA почти вдвое

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года скорректированная EBITDA Mosaic Co., одного из крупнейших в мире производителей удобрений, упала почти вдвое в годовом исчислении, до $777 млн, сообщила компания.

Квартальная выручка компании снизилась на 8%, до $3,6 млрд. Падение цен на удобрения в сравнении с I кварталом 2022 года было частично компенсировано ростом объема продаж на 11%, до 6,3 млн тонн, говорится в отчете Mosaic.

Чистая прибыль компании сократилась до $435 млн с $1,2 млрд годом ранее.

"Хотя цены на удобрения просели от пиковых уровней прошлого года, они остаются конструктивными. В то же время спрос на удобрения в Северной Америке вырос, так как фермеры получили стимул увеличивать урожай", - отметил глава Mosaic Джок О'Рурк, чьи слова приводятся в сообщении.

В I квартале Mosaic вернула акционерам $608 млн через дивиденды и выкуп акций. Компания рассчитывает и далее в 2023 году направлять почти весь FCF на выплаты акционерам.

Прогноз по capex на этот год подтвержден на уровне $1,3-$1,4 млрд (из них $0,5 млрд на развитие).

Mosaic Джок О'Рурк
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