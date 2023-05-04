Немецкая Uniper вернулась к чистой прибыли в I квартале, несмотря на падение выручки

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Немецкая энергетическая компания Uniper SE получила чистую прибыль в первом квартале 2023 года, несмотря на падение выручки в два раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 6,74 млрд евро против убытка в размере 3,15 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 451 млн евро против убытка в 674 млн евро, скорректированная EBIT - 749 млн евро против убытка в 917 млн евро. Выручка упала вдвое, до 34,21 млрд евро с 68,47 млрд евро.

За минувший год компания сократила чистый долг примерно на 700 млн евро, до 2,3 млрд евро.

Акции Uniper, в прошлом году перешедшей под контроль правительства Германии после получения масштабной госпомощи, дорожают на 4,2% на торгах в четверг.