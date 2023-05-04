ЕЦБ ожидаемо повысил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,75%, ставка по депозитам – до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам – до 4%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

Регулятор по-прежнему полагает, что инфляция в еврозоне будет слишком высокой в течение длительного времени, и намерен принимать дальнейшие решения с учетом поступающих данных и оценки инфляции. При этом эти решения будут поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, отмечается в пресс-релизе.

Также ЕЦБ планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы выкупа активов (APP) в июле этого года.

Тем временем средства от погашения облигаций в рамках другой программы, PEPP, будут реинвестироваться как минимум до конца 2024 года.

Руководство регулятора готово скорректировать все инструменты для обеспечения возврата инфляции к целевым 2% и готово предоставить ликвидность для поддержки финансовой системы еврозоны в случае необходимости.

Курс евро к доллару к 15:37 по Москве снижается на 0,4% и находится на отметке $1,1020 за евро. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 опускается на 0,9%.