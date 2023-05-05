Цена нефти Brent поднялась выше $73 за баррель

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу, несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени в пятницу составляет $73,21 баррель, что на $0,71 (0,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,17 (0,2%), до $72,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,63 (0,92%), до $69,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $0,04 (0,1%), до $68,56 за баррель, минимума с 20 марта.

Накануне Европейский центральный банк ожидаемо повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

В среду Федеральная резервная система США также повысила ключевую процентную ставку на 25 б.п., теперь ее диапазон - максимальные с 2007 года 5-5,25% годовых. При этом из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, стало известно, что Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть с поставкой в европейские страны, а для азиатских покупателей топливо подешевеет. Цены на нефть с поставкой в США в следующем месяце не изменятся, за исключением сорта Arab Light, который подешевеет на $0,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.