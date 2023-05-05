Правкомиссия обяжет вносить 20%-й платеж при сделках с "локализованными" ценными бумагами

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при выдаче разрешений на проведение сделок или операций с российскими ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии, будет обязывать вносить добровольный платеж в федеральный бюджет в размере 20% от номинала бумаг или суммы сделки.

Информация об этом содержится в выписке из протокола заседания подкомиссии, опубликованной на сайте Минфина РФ.

Там отмечается, что подкомиссия при выдаче разрешений на проведение сделок или операций по передаче акций российских акционерных обществ, ОФЗ, облигаций российских эмитентов, централизованный учет прав на которые осуществляется российским депозитарием, а также инвестиционных паев российских паевых инвестиционных фондов, приобретенных после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленных на счет в российском депозитарии, будет как правило исходить из целесообразности установления обязательства по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере 20% от номинальной стоимости ОФЗ и облигаций российских эмитентов или от суммы сделки, если она касается акций и инвестиционных паев.

На операции инвесторов с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта прошлого года и переведенными на счета в российском депозитарии, были наложены ограничения. В частности, ЦБ выпустил указание, установив с 5 августа 2022 года полугодовой запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными "дружественными" нерезидентами у других нерезидентов, а также ценные бумаги, переведенные из иностранной учетной инфраструктуры в российскую после 1 марта. Действие этого указания было продлено.

Позже, с 3 марта 2023 года, Банк России или правкомиссия получили право выдавать резидентам, нерезидентам под контролем российских юрлиц или физлиц, а также "дружественным" нерезидентам разрешения на сделки с такими бумагами.