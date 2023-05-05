Цена нефти Brent поднялась выше $74 за баррель

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 по московскому времени в пятницу составляет $74,27 баррель, что на $1,77 (2,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,79 (2,61%), до $70,35 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,1%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

При этом Brent и WTI близки к тому, чтобы завершить неделю снижением. The Wall Street Journal связывает такой спад с опасениями замедления американской экономики и ослабления спроса на энергоресурсы ввиду жесткой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС).

В среду ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта (б.п.), теперь ее диапазон - максимальные с 2007 года 5-5,25% годовых. При этом из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Днем позднее Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки также на 25 б.п. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

Снижение нефтяных котировок позволит нефтяным компаниям с большими объемами денежных средств, таким как Exxon Mobil и Chevron Corp., купить другие фирмы и активы по привлекательным ценам, полагает консультант Эллен Уолд. "Благодаря этому они смогут хорошо подготовиться к следующему повышению спроса на нефть", - пишет она в статье на сайте Investing.com.