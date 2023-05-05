Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Денежная масса в РФ в апреле увеличилась на 0,1%

Годовые темпы прироста снизились до 24,0%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в апреле 2023 года увеличилась на 0,1%, до 84,9 трлн рублей после роста в марте на 1,0%. Об этом сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 мая снизились до 24,0% с 24,4% на 1 апреля.

Годовой темп прироста широкой денежной массы на 1 мая снизился до 15,3% с 15,9% (в апреле она стала меньше на 0,1% после роста в марте на 0,5%).

Годовой темп прироста наличных денег (М0) на 1 мая 2023 года увеличился до 20,2% с 14,4% на 1 апреля (рост в апреле на 2,7% после 1,6% в марте).

ЦБ отмечает, что годовые темпы прироста наиболее ликвидных компонентов рублевой денежной массы (М0 и М1) в апреле 2023 года возросли, прирост денежного агрегата М2 в апреле был обеспечен увеличением наличных денег вне банковской системы и депозитов населения. Средства нефинансовых и финансовых организаций продолжали вносить наибольший вклад в годовой темп прироста рублевой денежной массы.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фонд национального благосостояния в апреле вырос на 569,5 млрд руб. - до 12,475 трлн руб.

Фонд национального благосостояния в апреле вырос на 569,5 млрд руб. - до 12,475 трлн руб.

RBI допускает вывод Райффайзенбанк из периметра группы после III квартала

Опасения банковского кризиса в США ведут цены на Brent к минимумам конца 2021 года. Обзор

Опасения банковского кризиса в США ведут цены на Brent к минимумам конца 2021 года. Обзор

Цена нефти Brent поднялась выше $74 за баррель

RBI продолжает сокращать бизнес в России

Мировые цены на продовольствие в апреле выросли впервые за год

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Евро опустился ниже 85 руб. впервые с 3 апреля

"Траст" подал иск к крупным международным трейдерам и офшорам Шишханова на $1 млрд

"Траст" подал иск к крупным международным трейдерам и офшорам Шишханова на $1 млрд

Доллар опустился ниже 77 руб. впервые с 31 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });