Денежная масса в РФ в апреле увеличилась на 0,1%

Годовые темпы прироста снизились до 24,0%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в апреле 2023 года увеличилась на 0,1%, до 84,9 трлн рублей после роста в марте на 1,0%. Об этом сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 мая снизились до 24,0% с 24,4% на 1 апреля.

Годовой темп прироста широкой денежной массы на 1 мая снизился до 15,3% с 15,9% (в апреле она стала меньше на 0,1% после роста в марте на 0,5%).

Годовой темп прироста наличных денег (М0) на 1 мая 2023 года увеличился до 20,2% с 14,4% на 1 апреля (рост в апреле на 2,7% после 1,6% в марте).

ЦБ отмечает, что годовые темпы прироста наиболее ликвидных компонентов рублевой денежной массы (М0 и М1) в апреле 2023 года возросли, прирост денежного агрегата М2 в апреле был обеспечен увеличением наличных денег вне банковской системы и депозитов населения. Средства нефинансовых и финансовых организаций продолжали вносить наибольший вклад в годовой темп прироста рублевой денежной массы.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.