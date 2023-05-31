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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

ЦБ отметил снижение в апреле денежной массы в национальном определении на 0,2%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в апреле 2023 года уменьшилась на 177,4 млрд рублей, или на 0,2%, до 84 трлн 636,0 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

Денежная масса в январе-апреле 2023 года увеличилась на 2,7%.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 мая снизились до 23,6% с 24,4% на 1 апреля.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в апреле увеличился на 422,4 млрд рублей, или на 2,7%, до 16 трлн 242,0 млрд рублей. Годовой темп прироста наличных денег вырос на 1 мая 2023 года до 20,1% (максимум с 1 апреля 2021 года, когда он составлял 22,7%), с 14,4% на 1 апреля.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 мая увеличилась до 19,2% с 18,7% на 1 апреля.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами России) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами России.

Банк России
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