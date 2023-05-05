VK завершила размещение облигаций на 60 млрд рублей по закрытой подписке

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK завершил размещение по закрытой подписке облигаций 1-ой серии объемом 60 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В сообщении уточняется, что VK направит полученные средства на реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов.

Ранее сообщалось, что ставка полугодового купона была установлена на уровне 3% годовых до погашения.

ЦБ зарегистрировал выпуск ООО "ВК" в январе текущего года.

В настоящее время в обращении находится выпуск дочерней компании VK Company Limited - ООО "Мэйл.Ру финанс" на 15 млрд рублей с погашением в 2026 году, а также выпуск еврооблигаций VK на $400 млн с погашением в 2025 году.