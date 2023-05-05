Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в апреле выросло на 548,3 тыс.
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в апреле 2023 года увеличилось на 548,3 тыс., до 25,1 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.
В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 978 тыс., до 42,4 млн.
Сделки на фондовом рынке в апреле совершили 2,6 млн человек, как и в марте.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 64,4 тыс., до 5,37 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 186,4 млрд рублей.
Показатели операций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в апреле и марте 2023 г.:
|апрель
|март
|Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета
|25,1 млн
|24,5 млн
|Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке
|2,6 млн
|2,6 млн
|Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями
|81,50 %
|79,70 %
|Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями
|35,60 %
|32,80 %
|Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты
|18,40 %
|19,30 %
|Доля частных инвесторов на срочном рынке
|69 %
|63,80 %
|Кол-во открытых ИИС на конец месяца
|5,37 млн
|5,3 млн
|Оборот по ИИС по итогам месяца
|186,4 млрд
|180,9 млрд
|Доля операций с акциями в обороте по ИИС
|89 %
|87,20 %
|Доля операций с облигациями в обороте по ИИС
|6 %
|6,60 %
Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в апреле были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32,7% и 8,5% соответственно), акции "Газпрома" (20,2%), "ЛУКОЙЛа" (10,1%), "Норникеля" (7,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (4,8%), акции "Роснефти" (4,6%), "НОВАТЭКа" (4,4%), "Яндекса" (4,3%) и "Полюса" (3,3%).
В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (14,3%), в активы денежного рынка LQDT (14,1%) и AKMM (6%), в акции компаний - лидеров технологического сектора AKNX (5,8%), в золото GOLD (5,4%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (5,4%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (5,3%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (4,5%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (4,3%), фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (3,9%).Торги биржевыми фондами на иностранные активы (TUSD и TSPX) временно приостановлены с 27 февраля.