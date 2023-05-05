Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в апреле выросло на 548,3 тыс.

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в апреле 2023 года увеличилось на 548,3 тыс., до 25,1 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 978 тыс., до 42,4 млн.

Сделки на фондовом рынке в апреле совершили 2,6 млн человек, как и в марте.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 64,4 тыс., до 5,37 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 186,4 млрд рублей.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в апреле и марте 2023 г.:

апрель март Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 25,1 млн 24,5 млн Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 2,6 млн 2,6 млн Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 81,50 % 79,70 % Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 35,60 % 32,80 % Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 18,40 % 19,30 % Доля частных инвесторов на срочном рынке 69 % 63,80 % Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,37 млн 5,3 млн Оборот по ИИС по итогам месяца 186,4 млрд 180,9 млрд Доля операций с акциями в обороте по ИИС 89 % 87,20 % Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 6 % 6,60 %

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в апреле были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32,7% и 8,5% соответственно), акции "Газпрома" (20,2%), "ЛУКОЙЛа" (10,1%), "Норникеля" (7,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (4,8%), акции "Роснефти" (4,6%), "НОВАТЭКа" (4,4%), "Яндекса" (4,3%) и "Полюса" (3,3%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (14,3%), в активы денежного рынка LQDT (14,1%) и AKMM (6%), в акции компаний - лидеров технологического сектора AKNX (5,8%), в золото GOLD (5,4%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (5,4%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (5,3%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (4,5%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (4,3%), фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (3,9%).Торги биржевыми фондами на иностранные активы (TUSD и TSPX) временно приостановлены с 27 февраля.