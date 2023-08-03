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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Число физлиц с брокерскими счетами на МосБирже в июле выросло на 433 тысячи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в июле 2023 года увеличилось на 433 тысячи, до 26,39 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 910 тыс., до 44,9 млн.

Сделки на фондовом рынке в июле совершили 3,06 млн человек против 2,9 млн в июне.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 45,4 тыс., до 5,59 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 202,7 млрд рублей.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в июле были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,9% и 7,6% соответственно), акции "Газпрома" (17,6%), "ЛУКОЙЛа" (12%), "Норникеля" (7,4%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Яндекса" (6%), "Роснефти" (5,3%), "НОВАТЭКа" (4,3%) и "Магнита" (3,9%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (20,4%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (18,4%), в активы денежного рынка AKMM (6,8%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (6,8%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (6,6%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (6,5%), фонд инвестиций в золото GOLD (5,7%), в российские акции AKME (4%), в корпоративные рублевые облигации AKMB (3,2%) и в золото TGLD (3,1%).

Московская биржа
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