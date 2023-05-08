Рубль с утра остался стабилен к доллару и юаню при отсутствии заметных стимулов к движению

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и китайского юаня на старте торгов понедельника на Московской бирже незначительные, рубль стабилен к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальный праздничный день и отсутствия сильных драйверов для движения в ту или иную сторону.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,3525 руб./$1 (-2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 53,18 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже всего на 0,4 коп. - до 11,17 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует едва заметные изменения к доллару и юаню на старте торгов 8 мая в отсутствие сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала в целом неоднозначная для российского рынка - мировые цены на нефть продолжают подрастать, в то время как на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдаются смешанные настроения. Активность торгов на внутреннем валютном рынке 8 мая пониженная в связи с официальным выходным днем в России.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,42 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,5 за баррель, что на 0,22% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в понедельник демонстрируют смешанную динамику. Так, китайский CSI 300 подрастает на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,7%. Вместе с тем японский Nikkei 225 теряет 0,7%. При этом фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пределах 0,1% в рамках коррекции после заметного роста в конце прошлой недели.

Американский рынок акций вырос в пятницу благодаря хорошим данным с рынка труда страны, а также сильной квартальной отчетности Apple. Все три основных фондовых индекса увеличились впервые за пять дней. Котировки акций Apple увеличились на 4,7%. Компания во втором финансовом квартале, который завершился 1 апреля, сократила выручку на 3%, однако она превзошла ожидания экспертов. Apple также объявила о расширении программы выкупа акций на дополнительные $90 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов на 1 цент - до 24 центов на бумагу.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения всего на 180 тыс. Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Между тем аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.