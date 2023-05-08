Рынок акций РФ открылся ростом РТС на 0,2% и снижением МосБиржи на 0,2%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник умеренно просел по большинству blue chips на фоне укрепления рубля, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы на надеждах, что рецессии в США удастся избежать. Индекс РТС за минуту торгов подрос на 0,2%, индекс МосБиржи просел на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2532,59 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1035,45 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 77,2 рубля (-0,18 рубля).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), OZON (-0,3%), бумаги "Татнефти" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

В США в пятницу основные индексы акций прибавили 1,7-2,3% на фоне хороших данных с рынка труда страны, а также сильной квартальной отчетности Apple (+4,7%). Все три основных фондовых индекса увеличились впервые за пять дней.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 253 тысячи. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения всего на 180 тысяч.

Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Между тем аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.

Компания Apple во втором финансовом квартале, который завершился 1 апреля, сократила выручку на 3%, однако она превзошла ожидания экспертов. Apple также объявила о расширении программы выкупа акций на дополнительные $90 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов на 1 цент - до 24 центов на бумагу.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает позитивная динамика индексов за исключением просевшей Японии (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос в пределах 0,1%).

Позитивным фактором для инвесторов стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Это ослабило опасения в отношении рецессии в экономике США. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ряд важных статданных по экономике КНР. Так, во вторник будет обнародован отчет о внешней торговле за апрель, а в четверг - данные о динамике потребительских цен и цен производителей за прошлый месяц.

Объем промышленного производства в ФРГ в марте упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможной рецессии в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $76,01 за баррель (+0,9% и +3,9% в пятницу), июньская цена WTI - $72,06 за баррель (+1% и +4,1% в пятницу).

Кроме того, трейдеры отмечают, что Китай наращивает закупки нефти, и спрос, вероятно, останется высоким в ближайшие несколько месяцев в связи с ростом туристической активности в стране.

В то же время запасы нефти в мире сокращаются, и эту проблему усугубит сокращение добычи странами ОПЕК+.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.