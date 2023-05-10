Рынок акций США снизился на корпоративных новостях в преддверии отчета об инфляции

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США.

Данные о динамике потребительских цен в Штатах за апрель будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении.

Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.

Замедление инфляции может спровоцировать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Фьючерсы на уровень ключевой процентной ставки Федрезерва свидетельствуют о том, что участники рынка видят 82%-ную вероятность, что на следующем заседании в июне ЦБ не станет повышать ставку.

Акции производителя электромобилей Nikola Corp. упали на 13% после того, как компания отчиталась о худшей, чем ожидалось, выручке за первый квартал и сообщила о приостановке производства для переоборудования своего завода в Аризоне.

Цена бумаг Lucid Group Inc., также выпускающей электромобили, понизилась на 5,6%, поскольку компания зафиксировала рост квартального убытка и ухудшила годовой прогноз.

Капитализация Palantir Technologies взлетела на 23%. Разработчик программного обеспечения неожиданно отчитался о получении второй по величине чистой прибыли в своей истории в прошлом квартале.

Котировки бумаг PayPal Holdings понизились на 12,7%, хотя платежная система опубликовала лучшие, чем ожидалось, квартальные финансовые показатели. Тем не менее, прогноз прибыли на 2023 год в целом оказался хуже прогнозов рынка.

Акции Under Armour Inc. подешевели на 5,6%. Производитель спортивной одежды и обуви превысил прогнозы аналитиков по показателям скорректированной прибыли и выручки в прошлом финквартале, однако прогноз компании разочаровал инвесторов.

Цена бумаг чипмейкера Skyworks Solutions снизилась на 5,2%, также из-за слабого годового прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 56,55 пункта (0,17%) и составил 33562,14 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Intel Corp., подешевевшие на 2,2%, а лидером роста - бумаги Boeing Co., выросшие в цене на 2,3%.

Standard & Poor's 500 снизился на 18,89 пункта (0,46%) - до 4119,23 пункта.

Nasdaq Composite потерял 77,36 пункта (0,63%) и составил 12179,55 пункта.