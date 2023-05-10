Европейские рынки акций преимущественно снизились

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Большинство европейских фондовых индексов завершили торги во вторник снижением в преддверии выхода данных об инфляции в США, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), и заседания Банка Англии на этой неделе.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,33%, до 465,41 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,16%, французский CAC 40 - 0,59%, итальянский FTSE MIB - 0,16%, испанский IBEX 35 - 0,31%. Германский DAX прибавил 0,02%.

Банк Англии подведет итоги майского заседания в четверг в 14:00 мск. В условиях устойчивой инфляции британский ЦБ, как ожидается, поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%.

На прошлой неделе ФРС США и Европейский центральный банк повысили процентные ставки на такую же величину.

Кроме того, трейдеры ждут данных о динамике потребительских цен в США за апрель, которые будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении.

Цена акций шведской SBB снизилась сильнее всех - на 23,2%. Компания, работающая в сфере недвижимости, отложила выплату дивидендов и отменила выпуск прав на покупку акций после того, как S&P Global снизило ее кредитный рейтинг до неинвестиционного уровня.

Бумаги нефтяных компаний также подешевели, в том числе Shell - на 0,5%, TotalEnergies - на 1,3%, BP plc - на 0,8%.

В Великобритании существенно потеряли в стоимости акции онлайн-ритейлера THG PLC (-15,2%) и производителя пластиков Victrex Plc (-9,6%).

Между тем рыночная капитализация Banco BPM выросла на 7,6%. Итальянская кредитная организация увеличила чистую прибыль по итогам первого квартала на 49%, до 265 млн евро.

Котировки акций других банков также повысились, в том числе Barclays, BNP Paribas и Societe Generale - на 0,2%, UniCredit - на 0,4%.

Бумаги работающей в сфере здравоохранения Fresenius SE & Co. подорожали на 8,7%. Германская компания нарастила выручку в первые три месяца года до 10,23 млрд евро с 9,72 млрд евро годом ранее и заявила, что деконсолидация дочерней Fresenius Medical Care, поставляющей продукцию и услуги для пациентов с хронической почечной недостаточностью, идет в соответствии с планом.