Индексы РТС и МосБиржи снизились в пределах 1,5% в начале торгов среды

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок и подорожавшей накануне нефти; индексы МосБиржи и РТС снизились после прошедшей на "Мосбирже" отсечки дивидендов Сбербанка за 2022 год (25 рублей на акцию каждого вида).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,5%, до 2490,78 пункта, индекс РТС снизился на 1%, до 1008,59 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар подешевел на 39 копеек, до 77,8 рубля.

Подешевели акции Сбербанка (-8,4% и -8,7% "префы"), "Аэрофлота" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "Московской биржи" (-0,8%), АФК "Система" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), TCS Group (-0,1%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,3%), "Татнефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), Polymetal (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), UC Rusal (+0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что снижение котировок акций Сбербанка после дивидендной отсечки окажет давление на индекс МосБиржи более чем на 1%. Однако ближе к концу мая реинвестирование полученных дивидендов добавит ликвидности, что позитивно скажется в целом на локальном рынке. Индексы акций США уже несколько недель зажаты в узком диапазоне, выход из которого определит дальнейшее направление рынка. Новости о потолке американского госдолга добавят волатильности.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, основное внимание рынка приковано к акциям Сбербанка, которые начали день с дивидендного "гэпа". С очень большой вероятностью, он будет значительно меньше размера выплат. От того, насколько сильно просядет бумага при открытии торгов и с какими потерями закроет день, можно будет судить о силе или слабости рынка, полагает эксперт.

"В целом же, по нашим оценкам, дивидендный "гэп" бумага закроет за месяц, максимум - полтора. Вверх ее будут тянуть ожидания дивидендов за текущий год, которые вновь вполне могут быть рекордными и составить более 30 руб. на акцию. В ближайшее время ждем отчетности банка за апрель, которая может ускорить процесс закрытия "гэпа"", - полагает Антонов.

В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США, которые выйдут в среду в 15:30 по Москве.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.

Замедление инфляции может спровоцировать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Фьючерсы на уровень ключевой процентной ставки Федрезерва свидетельствуют о том, что участники рынка видят 82%-ную вероятность, что на следующем заседании в июне ЦБ не станет повышать ставку.

На рынках Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Существенное снижение в материковом Китае демонстрируют котировки акций представителей финансовой отрасли. В четверг в Китае в четверг выйдут данные об изменении потребительских цен в апреле.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,8% в марте. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков.

На нефтяном рынке утром в среду цены опускаются на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6%, до $76,94 за баррель (+0,6% накануне), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7%, до $73,22 за баррель (+0,8% во вторник).

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 5% в годовом выражении, как и в марте. Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно денежно-кредитной политики.

Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR), как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах.

Во вторник Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с. Кроме того, ведомство ухудшило прогноз цены нефти Brent на текущий год до $78,65 за баррель с $85,01 за баррель.