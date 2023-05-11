Рынок акций США преимущественно вырос на данных о замедлении инфляции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в среду, тогда как Dow Jones слабо снизился после публикации данных, указавших на замедление инфляции в Соединенных Штатах в апреле.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года.

Рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%. Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.

"Показатель инфляции ниже 5% стал облегчением для рынка", - сказала Александра Уилсон-Элизондо из Goldman Sachs Asset Management.

"Мы не думаем, что эти данные определят исход июньского заседания Федрезерва, потому что до этого мы получим еще целый ряд экономических данных", - добавила она.

Акции Rivian подорожали на 1,8%. Американский производитель электромобилей сократил чистый убыток в первом квартале на 16% и увеличил выручку в 7 раз.

Цена бумаг Electronic Arts снизилась на 0,5% после того, как один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире завершил четвертый квартал 2023 финансового года с чистым убытком, однако выручка и объем заказов оказались лучше ожиданий экспертов.

Капитализация CTI BioPharma Corp. взлетела на 85% на новости, что шведская фармкомпания Orphan Biovitrum покупает ее за $1,7 млрд.

Котировки бумаг Occidental Petroleum опустились на 3,6%. Американская энергетическая компания сократила чистую прибыль в прошлом квартале в 4,8 раза на фоне снижения цен на нефть.

Рыночная стоимость Airbnb Inc. упала на 10,9%, хотя сервис бронирования жилья закончил первый квартал с чистой прибылью, а выручка превзошла ожидания экспертов.

Стоимость бумаг Twilio Inc. снизилась на 12,4%. Разработчик облачных платформ и сервисов увеличил выручку на 15% в прошлом финквартале, до $1,01 млрд, однако чистый убыток компании подскочил до $342,1 млн с $221,6 млн годом ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 30,81 пункта (0,09%) и составил 33531 пункт. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции American Express Co., подешевевшие на 3,1%, а лидером роста - бумаги Salesforce Inc., подорожавшие на 1,8%.

Standard & Poor's 500 вырос на 18,42 пункта (0,45%) - до 4137,59 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 126,89 пункта (1,04%) и составил 12306,44 пункта.