На старте торгов четверга индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,7%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг открылись ростом цен blue chips на фоне улучшения настроений на внешних площадках на статистике о замедлении инфляции в США , отсутствия новостей по новым санкциям; локомотивом роста стали бумаги финсектора, в том числе отыгрывающие потери после дивидендного "гэпа" акции Сбербанка.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,2%, до 2578 пунктов, индекс РТС вырос на 1,7%, до 1070,33 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар подешевел на 20 копеек до 75,86 рубля.

Подорожали акции ВТБ (+2,6%), Сбербанка (+2,4% и +2,5% "префы"), "Яндекса" (+1,7%), расписки TCS Group (+1,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "МТС" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,8% "префы"), расписки OZON (+0,5%), акции "РусГидро" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочная картина на рынке акций РФ выглядит позитивно - при спокойном внешнем фоне индекс МосБиржи может достичь отметки 2700 пунктов. Дивидендная отсечка "ЛУКОЙЛа" пройдет 2 июня, а реинвестированные дивиденды поддержат рынок. На американском рынке в четверг в фокусе будет статистика по производственной инфляции: консенсус ожидает снижения. В таком сценарии стоит ждать позитивной реакции основных фондовых индексов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что внешний фон утром в четверг весьма неоднозначный.

"В Китае дефляция и неуверенность рынка в стимулах. Дешевеют металлы, но дорожает нефть на фоне продолжающегося сокращения стратегического резерва США в пользу пополнения бюджета. Представители ФРС все еще предлагают не испытывать оптимизма относительно паузы в цикле ужесточения монетарной политики. В Конгрессе США могут призвать к ответу за манипуляции с выборами 2020 года и коррупцию семейства Байденов. Российский рынок может открыть день неуверенно, реагируя на дешевеющие металлы. Впрочем, нефть вновь готова выступить стабилизатором. Относительно дальнейшего укрепления рубля уверенности нет, но в утренние часы россиянин продолжает атаки на основных конкурентов", - отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в четверг инерционно сохранит импульс к росту и будет проторговывать зону 2550-2600 пунктов, тяготея к его верхней границе. Эксперты ожидают сохранения спроса на акции нефтегазового сектора, поддерживаемого дивидендными ожиданиями и крепостью рынка нефти.

Акции Сбербанка накануне смогли показать устойчивость, опустившись лишь примерно на половину начисленных дивидендов. Фактором роста рынка стали также улучшение внешнего фона и ослабление геополитических опасений, способствовавшие сокращению коротких позиций краткосрочными инвесторами, отмечают эксперты ПСБ.

В США в среду индексы акций S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,5-1%, Dow просел на 0,1% после публикации статданных, указавших на замедление инфляции в США в апреле.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года. Рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%. Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,03%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Рынки Китая и Гонконга просели на данных о снижении темпов инфляции в КНР, воспринятых трейдерами как сигнал слабого восстановления экономики страны после снятия карантинных ограничений. В то же время продолжающееся замедление инфляции оставляет Народному банку Китая возможность продолжать смягчение монетарной политики для стимулирования экономической активности.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Апрельская инфляция стала минимальной с февраля 2021 года. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 0,7%, как и в марте.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 3,6% в годовом выражении (-2,5% в марте). Снижение наблюдается уже семь месяцев подряд, в апреле оно стало максимальным с мая 2020 года.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $76,83 за баррель (-1,3% в среду), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до $72,94 за баррель (-1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,95 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 2,5 млн баррелей. Подъем показателя запасов стал первым за четыре недели.

Тем временем значительное падение запасов нефтепродуктов объясняется сильным внутренним спросом и ростом экспорта продуктов нефтепереработки на 8,5% на прошлой неделе.