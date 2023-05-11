"АвтоВАЗ" объявил рабочей субботу 13 мая для линий сборки Lada Granta и Niva

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил 13 мая рабочей субботой для линий сборки автомобилей семейства Granta и Niva. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"В предстоящую субботу для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в одну смену продолжительностью 8 часов для каждой. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим договором", - сказал Зайцев.

Он уточнил, что для производства Lada Vesta NG предусмотрена работа в две смены по 8 часов в будние дни.

Накануне "АвтоВАЗ" возобновил производство, приостановленное с 29 апреля по 9 мая включительно в связи с выходными, майскими праздниками и запланированным корпоративным отпуском.

Между тем, следующий корпоративный отпуск заводчан ожидает уже через несколько недель: на фоне перебоев с поставками автокомпонентов предприятие перенесло дату начала единого оплачиваемого трехнедельного отпуска с 24 июля на 29 мая.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во II квартале 2023 года "АвтоВАЗ" рассчитывает начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

"АвтоВАЗ" до конца 2021 года контролировался через нидерландское СП Alliance Rostec Auto B.V., совладельцами которого являлись "Ростех" (32,3%) и французский автоконцерн Renault (67,7%). В конце 2021 года контролирующее СП было переведено в российскую юрисдикцию – владельцем "АвтоВАЗа" стало ООО "Лада Авто Холдинг".

По данным ЕГРЮЛ, 5 мая госкорпорация "Ростех" вышла из состава акционеров "АвтоВАЗа", передав свою долю (32,3%) в контролирующем СП в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ).