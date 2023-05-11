ОПЕК в апреле снизила добычу нефти на 191 тыс. б/с и отстала от плана ОПЕК+ на 1,3 млн б/с
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки к марту - до 28,603 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.
Наибольшее падение зафиксировано в Ираке и Нигерии. В то же время, рост нефтепроизводства отмечен в Саудовской Аравии, Анголе и Иране.
Добыча стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, остается ниже уровня, оговоренного в соглашении. В апреле их суммарный объем нефтепроизводства составлял 24,11 млн б/с. Таким образом, отставание от разрешенного уровня увеличилось до 1,3 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.
|добыча в марте 2023г
|добыча в апреле 2023г
|изм-е апреля к марту
|разрешенная добыча в апреле
|Отклонение от плана
|Алжир
|1013
|1005
|-8
|1007
|-2
|Ангола
|1006
|1085
|79
|1455
|-370
|Конго
|271
|263
|-8
|310
|-47
|Экваториальная Гвинея
|47
|59
|11
|121
|-62
|Габон
|202
|205
|2
|177
|28
|Ирак
|4342
|4139
|-203
|4431
|-292
|Кувейт
|2678
|2652
|-26
|2676
|-24
|Нигерия
|1350
|1180
|-170
|1742
|-562
|Саудовская Аравия
|10405
|10500
|95
|10478
|22
|ОАЭ
|3038
|3028
|-11
|3019
|9
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|24353
|24114
|-239
|25416
|-1302
|Иран
|2582
|2630
|48
|Ливия
|1159
|1135
|-24
|Венесуэла
|700
|724
|24
|ВСЕГО ОПЕК
|28794
|28603
|-191