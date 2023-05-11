ОПЕК в апреле снизила добычу нефти на 191 тыс. б/с и отстала от плана ОПЕК+ на 1,3 млн б/с

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки к марту - до 28,603 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Наибольшее падение зафиксировано в Ираке и Нигерии. В то же время, рост нефтепроизводства отмечен в Саудовской Аравии, Анголе и Иране.

Добыча стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, остается ниже уровня, оговоренного в соглашении. В апреле их суммарный объем нефтепроизводства составлял 24,11 млн б/с. Таким образом, отставание от разрешенного уровня увеличилось до 1,3 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.