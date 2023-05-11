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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

ОПЕК в апреле снизила добычу нефти на 191 тыс. б/с и отстала от плана ОПЕК+ на 1,3 млн б/с

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки к марту - до 28,603 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Наибольшее падение зафиксировано в Ираке и Нигерии. В то же время, рост нефтепроизводства отмечен в Саудовской Аравии, Анголе и Иране.

Добыча стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, остается ниже уровня, оговоренного в соглашении. В апреле их суммарный объем нефтепроизводства составлял 24,11 млн б/с. Таким образом, отставание от разрешенного уровня увеличилось до 1,3 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.

добыча в марте 2023г добыча в апреле 2023г изм-е апреля к марту разрешенная добыча в апреле Отклонение от плана
Алжир 1013 1005 -8 1007 -2
Ангола 1006 1085 79 1455 -370
Конго 271 263 -8 310 -47
Экваториальная Гвинея 47 59 11 121 -62
Габон 202 205 2 177 28
Ирак 4342 4139 -203 4431 -292
Кувейт 2678 2652 -26 2676 -24
Нигерия 1350 1180 -170 1742 -562
Саудовская Аравия 10405 10500 95 10478 22
ОАЭ 3038 3028 -11 3019 9
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 24353 24114 -239 25416 -1302
Иран 2582 2630 48
Ливия 1159 1135 -24
Венесуэла 700 724 24
ВСЕГО ОПЕК 28794 28603 -191

ОПЕК нефть
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