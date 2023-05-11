ОПЕК сохранила оценку роста спроса и предложения нефти из стран не-ОПЕК в 22-23 годах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила оценку темпов роста и спроса на нефть, и поставок со стороны стран, не входящих в альянс, как на 2022, так и на 2023 годы, говорится в ежемесячном отчете организации.

В 2022 году спрос на нефть увеличился на 2,5 млн б/с - до 99,57 млн б/с, а в 2023 году, как ожидается, вырастет на 2,33 млн б/с - до 101,9 млн б/с.

ОПЕК на 40 тысяч б/с увеличила оценку спроса в I квартале - до 101,58 млн б/с, но снизила на 30 тысяч б/с в IV кв. - до 103,25 млн б/с.

"Незначительные корректировки в сторону повышения были внесены в связи с более высокими, чем ожидалось, показателями экономики Китая, в то время как в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, повлияют на спрос на нефть", - поясняют аналитики ОПЕК.

В странах ОЭСР в 2023 году ожидается рост спроса лишь на 70 тысяч б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - на 2,3 млн б/с.

Эксперты не стали менять и оценки поставок жидких углеводородов со стороны стран, не входящих в ОПЕК. В 2022 году этот показатель составил 65,76 млн б/с, что на 1,86 млн б/с больше, чем в 2021 году, а в 2023 году он вырастет еще на 1,43 млн б/с - до 67,19 млн б/с.

В частности, альянс сохранил оценку предложения жидких углеводородов со стороны США и России.

"Добыча жидких углеводородов в США в значительной степени восстановилась после серьёзного падения в декабре 2022 года. Объемы бурения нефтяных и газовых скважин в США в основном были стабильными с февраля 2023 года, оставаясь существенно выше технических требований. В течение года в стране ожидается постепенный и устойчивый рост добычи сланцевой нефти. Соответственно, прогноз роста предложения жидких углеводородов в США на 2023 год в целом остался без изменений на уровне 1 млн б/с", - отмечают аналитики.

"Рост производства в регионе Северного моря остается неизменным после запланированного увеличения добычи в Норвегии. Ожидается, что основными драйверами роста на 2023 год станут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана, тогда как снижение производства нефти прогнозируется в первую очередь в России. Тем не менее, по-прежнему существуют неопределенности, связанные с потенциалом добычи сланцевой нефти в США и незапланированными ремонтами в 2023 году", - говорится в отчете.

Капитальные затраты на разведку и добычу нефти и газа в странах не-ОПЕК в 2023 году вырастут на 10% относительно уровня прошлого года ($431 млрд), пишут аналитики организации.

По их оценке, инвестиции в upstream увеличатся в Норвегии (на 26% относительно уровня 2022 года), Бразилии (15%), США (12%) и Канаде (8%).

"2022 год оказался экстраординарным периодом для энергетического рынка, когда большинство нефтегазовых компаний добились значительного улучшения чистой прибыли. Однако отношение инвестиций к денежным средствам от операционной деятельности было чрезвычайно низким, поскольку многие международные нефтяные компании продолжают уделять внимание дисциплине капитала для улучшения своих балансов", - говорится в отчете.

Аналитики альянса подчеркивают, что, несмотря на потенциальное увеличение объемов инвестиций в разведку и добычу в 2023 году, этот показатель все еще значительно ниже максимума в $747 млрд, установленного в 2014 году.

ОПЕК ожидает, что поставки жидких углеводородов (ЖУВ) из стран, не входящих в альянс, в текущем году увеличатся на 1,4 млн б/с по сравнению с 2022 годом. При этом сохраняется значительная неопределенность в связи с геополитическими факторами и их влиянием на поставки российской нефти.

Кроме того, подчеркивают в альянсе, динамика отгрузки ЖУВ из США "будет по-прежнему зависеть от степени дисциплины капитала, используемой компаниями, и от того, в какой степени инфляция затрат будет влиять на добычу нефти".