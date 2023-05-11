Переработчики дикоросов получили возможность привлекать льготные кредиты

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Компании РФ, занимающиеся переработкой дикоросов, теперь могут привлекать льготные кредиты.

Соответствующее постановление правительства подписано 6 мая и размещено на сайте кабмина.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, льготные краткосрочные (до 2 лет) и инвестиционные (до 15 лет) кредиты по ставке не более 5% будут доступны производителям пищевой продукции из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов. Например, различных пюре, паст, наполнителей, биологически активных добавок, экстрактов и красителей.

"Это позволит таким производителям расширить производство, нарастить объёмы выпускаемой продукции и обеспечить людей качественными отечественными продуктами", - говорится в пресс-релизе.

С инициативой льготного кредитования переработчиков пищевых лесных ресурсов осенью прошлого года выступил Минсельхоз.

"Вывоз представителями иностранных организаций сырья для заготовки пищевых лесных ресурсов без переработки на территории нашей страны приводит к его удорожанию и дефициту для российских переработчиков, что, в свою очередь, влечет ограничение объема внутреннего потребления дикорастущих пищевых ресурсов и снижает экспортный потенциал российских производителей такой переработанной продукции", - говорилось в пояснительной записке к проекту постановления правительства, который подготовило ведомство.

По оценке экспертов рынка лесных ресурсов, биологические запасы дикорастущих ягод, орехов, плодов, грибов, березового сока и другой продукции в РФ превышают 13 млн тонн, из которых более 7 млн тонн могут быть заготовлены. Большая часть этих запасов является экологически чистой продукцией и отвечает текущим мировым трендам на потребление здоровых и органических продуктов.