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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Российские банки в апреле продолжили наращивать розничное кредитование

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Банки РФ в апреле продолжили наращивать розничное кредитование, говорится в комментарии ЦБ о денежно-кредитных условиях и трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики.

В марте розничный кредитный портфель вырос на 1,8% в сравнении с 1% в феврале. По итогам марта годовой прирост портфеля ускорился на 1,8 п.п., до 10,3%.

"По оперативным данным, в апреле продолжилось наращивание портфеля розничных кредитов, преимущественно долгосрочных. В ближайшие месяцы можно ожидать активизации потребительского кредитования", - прогнозирует ЦБ.

При этом рост оборотов ипотечного рынка, который в марте увеличился на 2,1%, может несколько замедлиться за счет ужесточения регуляторных мер в части резервирования кредитов с низким ПСК и установления надбавок к коэффициентам риска для кредитов с низким первоначальным взносом в зависимости от долговой нагрузки заемщика, ожидает регулятор.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам возросла с 8,05% в феврале до 8,18% в марте. Это, в том числе, обусловлено постепенным отказом банков от околонулевых ставок по льготной ипотеке от застройщика в пользу ставок в 3-5% на фоне анонсированных Банком России мер по дополнительному резервированию ипотечных кредитов с низким значением ПСК. В результате в первичном сегменте отмечался рост средней ставки за месяц на 0,36 п.п., до 5,57%. Согласно данным оперативного мониторинга, в апреле ставки предложения как рыночных, так и льготных ипотечных жилищных кредитов сохранялись вблизи сложившихся к марту уровней.

ЦБ РФ Банк России
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