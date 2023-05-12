Macquarie хочет продать американского оператора портов Ceres Terminals за $1 млрд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Австралийский инвестиционный фонд Macquarie Asset Management собирается продать американского оператора портов и стивидора Ceres Terminals, даже несмотря на сложную ситуацию на рынке инфраструктурных активов, пишет The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, инвестфонд хочет получить около $1 млрд за бизнес с операциями в портах Хьюстона, Балтимора, Саванны (штат Джорджия) и других. Macquarie ищет покупателя, поскольку ожидается, что владеющий Ceres фонд Macquarie Infrastructure Partners III прекратит свое существование в течение ближайших 12-18 месяцев.

В последние годы контейнерные терминалы в портах по всему миру пользовались большим спросом. Компании, занимающиеся морскими перевозками, могли потратить на их покупку миллиарды долларов, заработанные за время COVID-19. Кроме того, пандемия подчеркнула важность контроля над критически важным звеном цепочек поставок - портами, отмечает WSJ. Однако в этом году данный сектор столкнулся с проблемами на фоне роста процентных ставок и падения торговой активности в мире, что вызвало сокращение грузовых перевозок и прибыли всей судоходной отрасли.

"Сейчас любопытное время для продажи портового бизнеса, - сказал один из источников, знакомых с продажей Ceres. - Я, безусловно, не хотел бы быть продавцом на этом рынке".

По словам другого источника, наиболее вероятным покупателем активов являются инфраструктурные фонды.

Macquarie инвестировал в Ceres Terminals в 2015 году в партнерстве с японской судоходной компанией Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. В 2019 году инвестфонд получил полный контроль над компанией.

Ceres предоставляет погрузочно-разгрузочные услуги в нескольких крупных портах в качестве стивидора и управляет терминалами во второстепенных портах, таких как Джексонвилл (штат Флорида).