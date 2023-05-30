Девелопер Etalon сократил квартальные продажи на 31,7%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в январе-марте 2023 года сократил продажи на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,436 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Общая площадь реализованной недвижимости уменьшилась на 18,6%, до 73 633 кв. м.

На Москву и Московскую область за отчетный период приходится 53% всех продаж в денежном выражении, 40% в натуральном. На Петербург - 25% и 26% соответственно. Доля региональных продаж составила 22% в денежном выражении и 34% в натуральном.

При этом в апреле реализовано 39,4 тысячи кв. м жилья стоимостью 7,3 млрд рублей, что на 67% больше чем в апреле предыдущего года.

"Суммарный объем продаж за четыре месяца текущего года практически сравнялся с аналогичными показателем прошлого года, даже с учетом необычно высокого спроса на недвижимость в феврале-марте 2022 года. Основными факторами поддержки продаж выступают постепенное восстановление потребительской уверенности и расширение нашего предложения как на традиционных, так и на новых региональных рынках. В прошлом году мы вывели в продажу более 650 тыс. кв. м, преимущественно во втором полугодии, что способствовало росту контрактования в начале этого года. В 2023 году мы планируем к запуску около 850 тыс. кв. м - на 30% больше, чем годом ранее, что будет способствовать дальнейшей диверсификации предложения компании и позволит нам выйти на траекторию устойчивого роста", - заявил через пресс-службу главный исполнительный директор Etalon Group Геннадий Щербина.

По его словам, более 40% планируемых к выводу на рынок в текущем году площадей приходится на региональные проекты.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.

На сайте группы крупнейшим акционером Etalon Group названа АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.