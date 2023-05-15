Миллиардер Пол Тюдор Джонс не ждет новых повышений ставки ФРС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США завершила повышение процентных ставок, а рынок акций в этом году может вырасти, сказал CNBC американский миллиардер и хедж-фондовый управляющий Пол Тюдор Джонс.

"Я уверен, что они закончили, - заявил он, рассуждая об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС. - Пожалуй, сейчас они могут провозгласить победу, потому что показатель CPI (отражающий рост потребительских цен - ИФ) последние 12 месяцев снижается... Такого еще никогда не было".

Федрезерв повышал ставки десять раз с марта 2022 года. Теперь ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) находится в диапазоне 5-5,25% годовых - на максимальном уровне с августа 2007 года.

Годовые темпы роста потребительских цен в США уменьшились с порядка 9% в июне 2022 года до минимальных за два года 4,9% в апреле 2023 года.

По мнению Джонса, ситуация на рынке сейчас напоминает положение дел в середине 2006 года, когда ФРС прекратила ужесточение ДКП и акции дорожали более года.

"Котировки акций... Думаю, они продолжат подниматься в этом году, - отметил инвестор. - У меня нет безудержного оптимизма, подъем будет медленным, как мне кажется".

Джонс известен как человек, предсказавший обвал рынка акций 1987 года и сумевший на нем заработать.