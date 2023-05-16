Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Акции "СПБ биржи" подорожали почти на 4% после публикации годового отчета по МСФО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" акции "СПБ биржи" подорожали почти на 4% (до 161 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за 2022 год по МСФО.

"СПБ биржа" по итогам 2022 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,926 млрд рублей против 187 млн рублей (рост в 10,3 раза) и скорректированной чистой прибыли 2,575 млрд рублей (снижение на 25,2%) в 2021 году.

Значительный рост нескорректированных EBITDA и чистой прибыли компания связала с тем, что чистая операционная прибыль в 2021 году была уменьшена на расходы для реализации опционных программ в размере 2,39 млрд рублей, предоставленных ее акционером - ассоциацией "НП РТС". В соответствии со стандартом МСФО опционная программа отражена в отчетности за 2021 год как единовременный расход, формально повлиявший на прибыль.

Скорректированная EBITDA снизилась в 2022 году на 14,4%, до 2,90 млрд рублей (3,39 млрд рублей годом ранее). Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 37,47% (44,55% годом ранее).

Для сравнения: по итогам 2020 года биржа получила чистую прибыль по МСФО в сумме 1,3 млрд рублей.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов для группы инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ бирже" в 2022 году составил $122,2 млрд, что на 68,9% ниже аналогичного показателя за 2021 год.

Совокупные доходы сложились на уровне 7,7 млрд рублей, что на 1,8% больше показателя 2021 года (7,6 млрд рублей).

Доходы по услугам и комиссиям сократились на 57,8% - до 2,6 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Из них 86,9% пришлось на доходы от основной операционной деятельности - организации торгов и услуг клирингового центра.

Процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы выросли в 6,8 раза - до 3,7 млрд рублей за счёт эффективного размещения собственного капитала "СПБ биржи", полученного от IPO в 2021 году.

Валовая операционная прибыль выросла в 2022 году на 13,6% -до 6,0 млрд рублей. При этом операционная рентабельность увеличилась до 77,1% (69,1% годом ранее).

Административные расходы в 2022 году увеличились на 56,2%, до 3,1 млрд рублей. Их рост связан с необходимостью развития новых проектов в быстро меняющихся условиях, повышения надежности и устойчивости IT-инфраструктуры, автоматизации процессов, связанных с ростом регуляторных требований, предъявляемых к деятельности биржи и ее дочерних компаний, а также усилением команды биржи и её дочерних компаний для развития торгово-клиринговой платформы и новых направлений бизнеса и созданием резервного центра обработки данных.

СПБ биржа Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

Набсовет "АЛРОСА" скоро рассмотрит назначение Маринычева гендиректором

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });