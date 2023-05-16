Акции "СПБ биржи" подорожали почти на 4% после публикации годового отчета по МСФО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" акции "СПБ биржи" подорожали почти на 4% (до 161 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за 2022 год по МСФО.

"СПБ биржа" по итогам 2022 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,926 млрд рублей против 187 млн рублей (рост в 10,3 раза) и скорректированной чистой прибыли 2,575 млрд рублей (снижение на 25,2%) в 2021 году.

Значительный рост нескорректированных EBITDA и чистой прибыли компания связала с тем, что чистая операционная прибыль в 2021 году была уменьшена на расходы для реализации опционных программ в размере 2,39 млрд рублей, предоставленных ее акционером - ассоциацией "НП РТС". В соответствии со стандартом МСФО опционная программа отражена в отчетности за 2021 год как единовременный расход, формально повлиявший на прибыль.

Скорректированная EBITDA снизилась в 2022 году на 14,4%, до 2,90 млрд рублей (3,39 млрд рублей годом ранее). Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 37,47% (44,55% годом ранее).

Для сравнения: по итогам 2020 года биржа получила чистую прибыль по МСФО в сумме 1,3 млрд рублей.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов для группы инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ бирже" в 2022 году составил $122,2 млрд, что на 68,9% ниже аналогичного показателя за 2021 год.

Совокупные доходы сложились на уровне 7,7 млрд рублей, что на 1,8% больше показателя 2021 года (7,6 млрд рублей).

Доходы по услугам и комиссиям сократились на 57,8% - до 2,6 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Из них 86,9% пришлось на доходы от основной операционной деятельности - организации торгов и услуг клирингового центра.

Процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы выросли в 6,8 раза - до 3,7 млрд рублей за счёт эффективного размещения собственного капитала "СПБ биржи", полученного от IPO в 2021 году.

Валовая операционная прибыль выросла в 2022 году на 13,6% -до 6,0 млрд рублей. При этом операционная рентабельность увеличилась до 77,1% (69,1% годом ранее).

Административные расходы в 2022 году увеличились на 56,2%, до 3,1 млрд рублей. Их рост связан с необходимостью развития новых проектов в быстро меняющихся условиях, повышения надежности и устойчивости IT-инфраструктуры, автоматизации процессов, связанных с ростом регуляторных требований, предъявляемых к деятельности биржи и ее дочерних компаний, а также усилением команды биржи и её дочерних компаний для развития торгово-клиринговой платформы и новых направлений бизнеса и созданием резервного центра обработки данных.