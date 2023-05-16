"Ямал СПГ" в 2022 году удвоил прибыль до 840 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Ямал СПГ" в 2022 году по российским стандартам бухучета (РСБУ) составила 840,2 млрд рублей по сравнению с 400,3 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка также почти удвоилась, составив 1,1 трлн рублей (рост на 96%), при том, что себестоимость снизилась на 13% - до 113,6 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения выросла на 117% – до 1 трлн рублей. Как сообщает компания, по данным налогового учета прибыль в 2022 году составила почти 950 млрд рублей, сумма налога на прибыль – около 80 млрд рублей. В 2021 году прибыль составила 496 млрд рублей, а сумма налога на прибыль – 42 млрд рублей. В 2022 году налоговая база была уменьшена на 50%, или 475 млрд рублей, за счет использования убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, поясняет "Ямал СПГ".

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа" (50,1%), французской TotalEnergies (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%).

В отчете говорится, что в 2022 году компанией начислены дивиденды в размере 740,8 млрд рублей, выплачены в размере 363,8 млрд рублей, то есть, примерно половина.

В 2021 году "Ямал СПГ" начислены и выплачены дивиденды в размере 31,4 млрд рублей. Это были первые дивиденды за историю компании. Акционеры также предоставляли займы компании, которые постепенно гасятся.

Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ говорил, что в 2022 году компания получила от "Ямал СПГ" часть дивидендов, но не все, и решила отражать их в отчетности только тогда, когда получит на своих счетах.

Согласно отчетности, в 2022 году "Ямал СПГ" погасил все займы перед акционерами, выданные в долларах (годом ранее цифра составляла 92,5 млрд рублей). Задолженность перед акционерами по займам в евро на конец 2022 года снизилась до 167 млрд рублей против 412 млрд рублей годом ранее.

Задолженность по банковским кредитам в евро сроком до 2031 года (в рамках проектного финансирования - ИФ) на конец 2022 года составила 883 млрд рублей. Задолженность перед Минфином ("Ямал СПГ" привлек средства Фонда национального благосостояния, ФНБ) на конец прошлого года насчитывала 167,2 млрд рублей.

Общая сумма займов за 2022 год снизилась с 1,7 трлн до 1,2 трлн рублей.

"Ямал СПГ" сообщил также, что в 2022 году начислил краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (зарплата, премия, доходы в натуральной форме) на сумму 184,3 млн рублей (в 2021 году - 150,5 млн рублей). Долгосрочные вознаграждения не начислялись, вознаграждение членам совета директоров в 2021-2022 годах не выплачивалось.

Согласно отчету, на конец 2022 года "Ямал СПГ" принял на себя обязательства в соответствии с подписанными договорами произвести капитальные затраты на разработку и обустройство Южно-Тамбейского месторождения на сумму 44,1 млрд рублей.

Компания сообщает также, что в течение 2021 и 2022 года применялась ставка налога на прибыль в 16,5%, с января 2023 года применяется ставка 30,5%.

Ранее сообщалось, что ставка по налогу на прибыль для экспортеров СПГ была повышена с 20% до 34% с 1 января 2023 г. сроком на три года. Налог на прибыль распределяется между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта РФ. Действующее региональное законодательство ЯНАО предусматривает снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, с 18% до 13,5% для организаций, добывающих на территории ЯНАО природный газ, направляемый на сжижение, и добывающих совместно с ним газовый конденсат, до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. метров в течение 12 лет с даты начала производства СПГ. Этой льготой пользуется "Ямал СПГ".

"Ямал СПГ" построило СПГ-завод на 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г), а также одну среднетоннажную линию на 990 тыс. т/г.