Blackstone и Thomson Reuters продали акции LSEG на 2,7 млрд фунтов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Группа акционеров London Stock Exchange Group Plc (LSEG), включающая Blackstone Inc. и Thomson Reuters Corp., привлекла 2,7 млрд фунтов ($3,4 млрд) за счет размещения акций оператора Лондонской фондовой биржи (LSE) среди институциональных и частных инвесторов.

Группа, в которую также входят Canada Pension Plan Investment Board и суверенный фонд Сингапура GIC, продала в общей сложности 33 млн бумаг LSEG, что составляет порядка 6,5% акций компании, сообщил один из организаторов размещения - Barclays Bank.

Бумаги размещены по цене 80,5 фунта за бумагу, с 5%-ным дисконтом к рыночной цене.

Изначально акционеры LSEG планировали продать 28 млн акций компании.

Сама LSEG не получит никакого дохода от размещения ее бумаг акционерами, отмечает Barclays.

В марте Blackstone и Thomson Reuters продали акции LSEG на сумму более $2 млрд. Компании стали акционерами биржевого оператора в рамках сделки по продаже ему поставщика финансовой информации Refinitiv в 2021 году.

Акции LSEG теряют в цене 4,1% на торгах в Лондоне в среду. С начала 2023 года их стоимость выросла на 14%.