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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

"Герофарм" в 2022 году увеличил выпуск инсулина в 1,7 раза до 7,4 млн упаковок

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания ООО "Герофарм" (Санкт-Петербург) по итогам 2022 года увеличила производство инсулина на 68,4% по сравнению с показателем 2021 года, до 7,4 млн упаковок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

При этом в I квартале 2023 года компания произвела 1,6 млн упаковок инсулина, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика обусловлена увеличением доли российских предприятий на рынке инсулинов РФ и развитием экспортного направления в компаниях.

По информации пресс-службы, "Герофарм" в перспективе рассматривает поставку продукции в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Северную Африку, в страны Персидского залива и на Ближний Восток.

Пресс-служба также отмечает, что при планировании расширения производства "Герофарм" исходит из риска прекращения поставок иностранных препаратов в Россию.

"Герофарм" – российская инновационная биотехнологическая компания, основана в 2000 году. В октябре 2013 года компания запустила завод полного цикла по производству генно-инженерного инсулина человека в Подмосковье, в конце 2018 года – предприятие по производству субстанций инсулина в Петербурге. В состав компании также входит научно-исследовательский центр в особой экономической зоне Санкт-Петербурга, который ведет разработку препаратов для лечения сахарного диабета, в том числе аналогового инсулина, а также неврологических, офтальмологических, урологических препаратов.

Герофарм
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