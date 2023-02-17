РСХБ выделит "Герофарму" 1,8 млрд рублей на расширение производства инсулина

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания "Герофарм" привлекла заем Россельхозбанка на сумму 1,8 млрд рублей для расширения производства лекарственных средств, в том числе инсулина.

""Россельхозбанк и "Герофарм" заключили инвестиционную сделку. Банк направит средства на модернизацию производства субстанции инсулина в г. Пушкин в Санкт-Петербурге и создание нового участка упаковки и розлива лекарственных препаратов в п. Оболенск Московской области. В результате реализации проекта производство субстанции вырастет в 2 раза, а выпуск готовых лекарственных средств будет увеличен на 46 млн флаконов в год", - сообщила пресс-служба РСХБ.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца 2023 года.

Предполагается, что расширение производства будет способствовать импортозамещению жизненно важных препаратов и позволит нарастить экспорт несырьевых товаров. "Герофарм" рассматривает возможность поставок инсулина в регионы Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

Оборудование компания закупает у поставщиков из дружественных государств, что нивелирует риски срыва поставок. Сервисным обслуживанием этого оборудования займутся специалистами компании.

"Герофарм" - российская биотехнологическая компания, основанная в 2000 году. В октябре 2013 года компания запустила завод полного цикла по производству генно-инженерного инсулина человека в Подмосковье, в конце 2018 года - по производству субстанций инсулина в Петербурге. В состав компании также входит научно-исследовательский центр в особой экономической зоне Санкт-Петербурга, который ведет разработку препаратов для лечения сахарного диабета, в том числе аналогового инсулина, неврологических, офтальмологических, урологических препаратов.