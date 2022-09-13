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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Ассоциация фармпроизводителей заявила об отсутствии в РФ рисков дефицита инсулина

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В России нет предпосылок к дефициту инсулина, на складах имеются достаточные запасы, сообщил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

"Мы полностью обеспечены инсулином. У нас нет никаких рисков, что (его) может не хватать. Если даже происходят плановые остановки каких-то линий для их санитарной обработки, то всегда есть замены, во-первых. Второе - достаточные запасы на складах. Поэтому мы никаких рисков не видим. Риски по инсулину мы минимизировали", - сказал Дмитриев на пресс-конференции во вторник.

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По его словам, в России есть две компании со стопроцентным российским капиталом, которые производят генно-инженерный инсулин. Помимо этого - три мировых лидера, которые работают на мировом рынке. Это Novo Nordisk, Eli Lilly и Sanofi, они имеют свои производственные площадки в России.

"Никто из этих производителей не собирается останавливаться на достигнутом. Все работают над новыми формами. Во всем мире пытаются решить вопрос перорального инсулина, потому что сегодня он инъекционный. Такие научные разработки идут. Наши ученые и производственники заняты в этом процессе", - отметил Дмитриев.

Россия
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