Рубль в среду развернулся вверх и вырос к бивалютной корзине

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань перешли к снижению на Московской бирже в среду вечером, завершили день падением после обновления в первой половине сессии почти трехнедельных максимумов. Рубль развернулся вверх и вырос к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 79,86 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 53,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 81 руб. впервые с 28 апреля. Евро стоил 86,58 руб./EUR1, подешевев на 93,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 71,48 копейки - до 82,89 рубля. Курс китайского юаня снизился на 9,3 копейки - до 11,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх в основных парах после снижения в предыдущие несколько сессий вслед за уверенно дорожающей нефтью. Кроме того, участники торгов приступили к фиксации прибыли после обновления почти трехнедельных минимумов в основных парах и на фоне заявлений министра финансов РФ Антона Силуанова относительно перспектив выполнения показателей российского бюджета.

Проблемы с нефтегазовыми доходами федерального бюджета сохраняются, их поступление отстает от плановых назначений, ненефтегазовые же могут немного превысить план по итогам года, сообщил Силуанов. "Доходы, не связанные с нефтегазовыми, растут в плановом порядке. Мы ожидаем, что может быть даже небольшой плюс по ненефтегазовым доходам по итогам года. Но проблемы – с нефтегазовыми доходами. Пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом дисконтов отстают от плана", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Также министр отметил, что из-за разницы в динамике исполнения доходов и расходов бюджета сохраняется дисбаланс. "Мы видим, что на сегодня мы выполнили примерно 30% плана от годового объема доходов, а расходы по году мы исполнили на 39%, поэтому у нас пока есть временный дисбаланс, который должен нивелироваться с учетом хода исполнения бюджета", - сказал он.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей. За последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн руб. с 2,4 трлн руб. по итогам первого квартала. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб. Таким образом, по итогам четырех месяцев он опережает прогноз на весь год.

Доходы бюджета за четыре месяца составили 7,782 трлн рублей, что на 22% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года, при этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 5% - до 5,5 трлн рублей, нефтегазовые продолжили сокращаться - на 52%, до 2,282 трлн рублей. При этом Минфин отмечал, что "месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)".

Расходы в январе-апреле сложились на уровне 11,206 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. Исходя из цифр за январь-март, в апреле расходы составили 3,129 трлн рублей (в марте были на уровне 2,333 трлн рублей).

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, курс доллара на торгах в среду впервые с конца апреля в моменте превысил 81 руб., однако к вечеру российская валюта отыграла позиции и уверенно дорожает к доллару после четырех торговых сессий снижения подряд. "На динамику курса в последние дни могли оказывать негативное влияние предварительные данные Минфина о росте бюджетного дефицита. Несмотря на восстановление российского нефтяного экспорта, снижение цен на энергоносители и рост бюджетных расходов способствуют увеличению дефицита, который в апреле составил 1 трлн рублей, что может вызывать беспокойство, оказывая дополнительное давление на российскую валюту", - говорит Беспалов.

"Российская валюта в среду завершила торги вблизи уровня окончания торгов во вторник по отношению к доллару США. Котировки вернулись в район 80 рублей за доллар США, хотя в начале дня рубль превышал отметку 81. Накануне, вероятно, ослабление рубля было связано со снижением активности на рынке экспортеров и ростом активности со стороны импортеров, нарастивших покупки иностранной валюты для расчетов. Также рост доллара наблюдается по отношению к другим мировым валютам. Индекс доллара (DXY) вернулся выше 102 пунктов. В свою очередь, переломить ситуацию в течение дня рублю помогла растущая нефть, а также спекулятивное закрытие длинных позиций на фоне фиксации прибыли", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Ранее в ходе торгов негативное влияние на рубль оказывали санкционные новости. Страны G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против России и следить за эффективностью ограничений цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Страны G7 на саммите в Японии, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, должны предпринять дальнейшие шаги в отношении России, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и по ослаблению ее возможностей", - сказал Кирби на брифинге.

В Евросоюзе планируют в рамках 11-го пакета санкций против РФ распространить ограничительные меры еще на 100 физических и юридических лиц, пишет в среду издание Eurobserver со ссылкой на собственные данные. В рамках предыдущих пакетов в санкционные списки были включены свыше 1,6 тыс. россиян, отмечается в статье.

Кроме того, по информации издания, в рамках 11-го санкционного пакета в ЕС собираются представить механизм, призванный помочь европейским компаниям, желающим уйти с российского рынка, сделать это.

В соответствии с разрабатываемыми в Брюсселе предложениями, в странах ЕС позволят совершать финансовые транзакции с находящимися под санкциями россиянами, если это необходимо для того, чтобы компании могли покинуть российский рынок. Предполагается, что такое разрешение будет действовать до 31 августа 2023 года. Также идет речь о приостановке запрета на предоставление юридических услуг в РФ до 31 декабря 2023 года в тех случаях, когда это будет нужно для завершения сделок европейских компаний в России.

"Основными факторами слабости национальной валюты можно считать активизацию импортеров после майских праздников, а также выход на рынок очередных иностранных покупателей валюты, которые конвертируют средства от продажи российских активов. Приближение налогового периода будет способствовать стабилизации курса около 80 за доллар с отклонением плюс-минус 2 руб. Также против рубля может играть спекулятивный момент ожидания деталей новых европейских мер по ужесточению уже принятых рестрикций. В Европе продолжают сильно переживать о том, что российский экспорт недостаточно страдает из-за ограничений", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Цены на нефть продолжают расти вечером в среду, несмотря на данные о существенном росте нефтяных запасов в Соединенных Штатах.

Нефть

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 составляет $76,5 за баррель, что на 2,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 2,26%, до $72,45 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это рекордный рост запасов за 12 недель, отмечает Trading Economics. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.

Поддержку нефти оказывают перспективы очередного снижения добычи странами ОПЕК+ и, кроме того, ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва в следующем месяце.

Россия в мае достигла сокращения добычи нефти в 500 тыс. барр./сут., сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Да. Мы вышли на (сокращение - ИФ) в 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал он, отвечая на вопрос, вышла ли РФ в мае на соответствующие объем сокращения добычи нефти.

Ранее Новак заявлял, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралем, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сообщалось, что указанное добровольное сокращения добычи нефти РФ продлено до июня, а позднее - до конца года.

Позднее к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия с 1 мая приступила к сокращению производства на 500 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 мая на 78,44 копейки, до 80,7642 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,3 копейки, до 87,5749 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 67,86 копейки по отношению ко вторнику и составил 80,6898 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 55,98 копейки и составил 80,6169 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 485,027 млн, из которых $332,37 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 152,657 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 41,67 копейки, до 87,6046 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 24,69 рубля, до 87,4545 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR537,655 млн, из которых EUR116,73 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR420,925 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 5 б.п. - до 7,64% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.