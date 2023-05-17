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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

ЦБ ждет, что ослабление рубля отразится в ценах многих товаров при обновлении запасов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ослабление курса рубля пока проявляется в стоимости лишь отдельных товаров и услуг, говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Ожидается, что по мере обновления запасов и возрастания потребительского спроса курсовая динамика найдет отражение в ценах большего числа товаров", - подчеркивает Банк России.

ЦБ отмечает, что на фоне курсовой динамики в апреле заметно подорожали зависимые от импорта услуги зарубежного туризма и легковые автомобили. "В то же время влияние обменного курса на цены техники и электроники пока сильно не проявляется в связи со значительными складскими запасами, сформированными в прошлом году", - подчеркивает регулятор.

Снижение курса рубля к основным торгуемым иностранным валютам в апреле ускорилось по сравнению с мартом (изменение среднего курса за месяц составило 9,1%, 6,4% и 6,6% к евро, доллару США и юаню соответственно). В совокупности за последние три месяца ослабление рубля ускорилось лишь по отношению к доллару США, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
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