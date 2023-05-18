Amazon вложит $12,7 млрд в расширение облачной инфраструктуры в Индии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Подразделение Amazon.com Inc. в сфере облачных сервисов - Amazon Web Services (AWS) - планирует инвестировать $12,7 млрд в расширение инфраструктуры дата-центров в Индии до 2030 года.

Это, как ожидается, позволит компании удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы в стране.

Инвестиции Amazon позволят создать множество рабочих мест в Индии в сферах строительства, технического обслуживания, проектирования и телекоммуникаций, говорится в пресс-релизе компании. Как ожидается, расширение облачной инфраструктуры AWS позволит задействовать ежегодно в среднем 131,7 тыс. человек.

Вклад этих инвестиций в ВВП Индии до 2030 года составит $23,3 млрд, ожидают в Amazon.

В 2016-2022 годах облачное подразделение Amazon инвестировало в Индию порядка $3,7 млрд.

Первый облачный центр AWS в стране был открыт в Мумбае в 2016 году, второй - в Хайдарабаде в ноябре 2022 года.

В Amazon отмечают, что у AWS сотни тысяч клиентов в Индии, включая государственные ведомства, такие как министерства электроники и информационных технологий, а также крупные компании, включая Axis Bank и HDFC Life.