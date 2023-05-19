Рынок акций США вырос, Nasdaq обновил максимум за девять месяцев

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг благодаря надеждам на положительный исход переговоров о повышении госдолга США.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.

Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Тем временем в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 22 тыс. - до 242 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 251,5 тыс. с 264 тыс. неделей ранее, когда показатель обновил максимум за полтора года.

Кроме того, количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 мая, сократилось до 1,799 млн по сравнению с пересмотренными 1,807 млн в предшествующую неделю. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,818 млн.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле сократились на 3,4% относительно предыдущего месяца и составили 4,28 млн домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,43 млн домов, а не 4,44 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в апреле до 4,3 млн домов, по данным Trading Economics.

Акции Walmart Inc. подорожали на 1,3%. Крупнейшая в США компания в сфере розничной торговли увеличила выручку в первом финансовом квартале на 8%, сильнее прогнозов рынка, скорректированная прибыль также превысила ожидания.

Цена бумаг Cisco Systems Inc. повысилась на 1,2%. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, однако сообщил о сокращении заказов на свою продукцию на 23% после снижения на 22% кварталом ранее.

Капитализация Bath & Body Works выросла на 10,7%. Производитель парфюмерии и ароматических изделий сократил чистую прибыль почти вдвое в первом квартале 2023 финансового года, однако скорректированная прибыль превысила прогнозы аналитиков.

Котировки бумаг Take-Two Interactive Software подскочили на 11,7%. Американский издатель видеоигр завершил минувший квартал с убытком, однако инвесторы положительно отреагировали на информацию о том, что компания в скором времени запустит "нескольких новаторских игр". Ожидается, что в их число войдет продолжение самой успешной видеоигры Grand Theft Auto VI, которую с нетерпением ждут геймеры.

Американские депозитарные расписки китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding снизились в цене на 5,7%, хотя компания получила чистую прибыль в прошлом финквартале против убытка годом ранее и увеличила выручку на 2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 115,14 пункта (0,34%) и составил 33535,91 пункта. Лидером роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Intel Corp., подорожавшие на 1,8%, а лидером снижения - бумаги Procter & Gamble Co., подешевевшие на 1,6%.

Standard & Poor's 500 повысился на 39,28 пункта (0,94%) - до 4198,05 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 188,27 пункта (1,5%) и составил 12688,84 пункта, обновив максимум за 9 месяцев.