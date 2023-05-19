Квартальная выручка "МаксимаТелекома" по РСБУ упала в 3 раза

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года выручка АО "МаксимаТелеком" составила 688,5 млн рублей, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года (2,1 млрд рублей), говорится в бухотчетности оператора.

Сокращение выручки "Интерфаксу" в компании объяснили неравномерным распределением проектов инфраструктурного бизнеса по кварталам в 2022 году. "Выручка только за первую половину 2022 года сопоставима по размеру с выручкой всего 2021 года, продемонстрировав почти двукратный рост", - прокомментировали в пресс-службе АО "МаксимаТелеком"

Согласно бухотчетности оператора, убыток от продаж в I квартале составил 378,9 млн рублей, что в 31 раз превышает убыток за тот же период 2022 года (12,1 млн рублей). Убыток до налогообложения возрос до 1,7 млрд рублей с 140,3 млн рублей в I квартале 2022 года.

Чистый убыток возрос в 14 раз - до 1,7 млрд рублей.

Себестоимость сократилась в 2,1 раза - до 926,2 млн рублей.

"МаксимаТелеком" в конце марта структурировал активы, разделив их на два направления - интеграторские решения и операторский бизнес. В состав операторского направления вошла инфраструктура беспроводной сети передачи данных "МаксимаТелекома" в московском метро и компетенции по ее развитию и эксплуатации. Направление интеграторского бизнеса объединило компетенции по созданию ИКТ-инфраструктуры, внедрению систем автоматизации производства и бизнес-процессов, платформенные решения и другие цифровые продукты для коммерческих и государственных организаций.

Тогда же сменился контролирующий акционер оператора - АО "Макомнет" (СП "Ростелекома" с Московским метрополитеном) 31 марта приобрело 76,25% "МаксимаТелекома". Уточнялось, что периметр сделки включает операторский бизнес "МаксимаТелекома".

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте (в том числе в метро) Москвы и Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах. Компания специализируется на цифровых решениях и инфраструктурных проектах для городов и отраслей экономики. Компании группы предоставляют технологические решения и реализуют проекты по цифровизации транспорта, городского хозяйства, промышленных предприятий, ЖКХ и других ключевых отраслей.