ЦБ РФ на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки

Но решение не предопределено, заявили в Банке России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но решение не предопределено, будет анализироваться баланс рисков для инфляции, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"Начиная с февральского заседания мы говорим о том, что будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Такая наша риторика, такой наш сигнал связан с тем, что мы видим преобладание проинфляционных рисков: рисков, связанных и с рынком труда, и с влиянием внешних факторов, и с бюджетной политикой", - сообщил Тремасов на пресс-конференции в рамках общественных консультаций по обзору ДКП.

"С февраля прошло уже третье заседание, 9 июня будет еще одно. Да, на этом заседании мы будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение. Важной для нас будет оценка баланса рисков, мы будем пытаться понять, как этот баланс рисков сместился за прошедшее время. Вопрос повышения ключевой ставки может быть принят в том случае, если мы действительно мы увидим, что баланс рисков начинает сильно смещаться в сторону проинфляционных", - отметил глава департамента ЦБ.

Банк России в апреле сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Это уже пятая пауза после цикла из шести подряд снижений ставки, стартовавшего с "экстренной" отметки 20% (февраль 2022 г.).