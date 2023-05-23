Рынки акций Европы завершили торги разнонаправленным движением

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника без единой динамики в преддверии возобновления переговоров о повышении потолка госдолга США.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов повысился на 0,01% и составил 468,91 пункта.

Греческий индикатор Athex Composite прибавил 6,1% на результатах парламентских выборов, в ходе которых правящая партия "Новая демократия" получила существенное преимущество над ближайшим конкурентом - левой партией СИРИЗА.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,18%, испанский IBEX 35 - на 0,58%. Тем временем германский DAX потерял 0,32%, французский CAC 40 - 0,18%, итальянский FTSE MIB - 0,76%.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти обсудили потолок госдолга в воскресенье, когда Байден возвращался с саммита G7 в Японии.

"Разговор с президентом, на мой взгляд, был продуктивным, - заявил Маккарти в интервью NBC News. - Думаю, некоторые из этих проблем мы решим. Но я с самого начала очень четко дал ему понять, что мы должны тратить меньше денег, чем в прошлом году".

Ожидается, что Байден и Маккарти лично встретятся в понедельник.

Акции германской adidas AG подорожали на 2%, несмотря на ухудшение годового прогноза прибыли и выручки американским конкурентом Foot Locker в пятницу.

Итальянская Enel прибавила в капитализации 0,5% на новости об инвестициях в размере более $1 млрд в завод по производству солнечных панелей и фотоэлементов в США.

В Италии среди лидеров роста были акции банков Banco BPM (+1,9%), FinecoBank (+1,7%), Mediobanca Banca di Credito Finanziario (+1,6%) и Banca Generali (+1,4%). В Германии список возглавил Commerzbank (+2,4%), также значительно повысилась цена бумаг Deutsche Bank (+0,9%).

Рыночная стоимость британского NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) поднялась на 1,2%. Правительство Великобритании продало акции банка на сумму 1,26 млрд фунтов стерлингов ($1,57 млрд), сократив долю до 38,6% с 41,4%.

Котировки бумаг Ryanair Holdings Plc выросли на 1,3%. В 2023 финансовом году лоукостер вернулся к чистой прибыли и резко повысил выручку на фоне восстановления объема пассажирских перевозок.

Стоимость акций финской Uponor Oyj увеличилась на 1,8%. Бельгийский производитель труб Aliaxis направил публичную оферту о приобретении компании, оценив ее в 1,88 млрд евро. Aliaxis уже принадлежит 20,16% Uponor, выпускающей оборудование для сантехники и систем отопления.

Капитализация Dechra Pharmaceuticals обвалилась на 13% после того, как британская фармкомпания ухудшила годовой прогноз прибыли.

Бумаги германской Henkel потеряли в цене 0,9% после заявлений главы компании Карстена Кнобеля о намерении приобретать активы.