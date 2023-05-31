Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы снизились 31 мая, завершив май в минусе.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился к закрытию рынка на 1,1%, до 451,76 пункта. В мае значение индикатора уменьшилось на 3,1%.

Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился в среду на 1,01%, германский DAX и французский CAC 40 потеряли по 1,54%, итальянский FTSE MIB - 1,97%, IBEX 35 - 1,28%.

Негативом для фондовых рынков стали слабые статданные из Китая, усилившие опасения трейдеров в отношении состояния экономики страны и последствий спада активности для мировой экономики.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Котировки акций европейских компаний, в значительной мере ориентированных на Китай, подешевели по итогам торгов. Так, акции нефтекомпаний BP Plc и Shell подешевели на 2,9% и 2,7%, BHP, Rio Tinto и Glencore - на 1,7%, 1,2% и 1,3% соответственно.

Бумаги производителей товаров класса "люкс" также завершили сессию в минусе: акции Burberry подешевели на 2,5%, LVMH - на 2,6%, Kering - на 2,9%, Hermes - на 2,6%.

Опубликованный в среду отчет Минтруда США, основанный на результатах ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), показал рост числа открытых вакансий в Штатах в апреле до максимума за три месяца. Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы "охладить" экономику.

Тем временем европейская статистика показала быстрое замедление инфляции в регионе.

По предварительным данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), рост потребительских цен в еврозоне в мае замедлился до минимальных с февраля 2022 года 6,3% в годовом выражении с 7,6% в апреле.

Во Франции инфляция в мае ослабла до 6% с 6,9% месяцем ранее, обновив минимум за год, сообщил национальный статистический институт Insee. Темпы роста ВВП Франции в первом квартале ускорились до 0,9% в годовом выражении с 0,6% в предыдущие три месяца.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил в среду, что перспективы финансовой стабильности в еврозоне остаются неустойчивыми после недавнего банковского кризиса, который привел к краху нескольких региональных банков США и экстренной покупке банка Credit Suisse конкурирующим UBS.

В докладе о финансовой стабильности ЕЦБ отмечается, что вероятность "беспорядочных движений" на рынках увеличилась на фоне ужесточения финансовых условий и снижения ликвидности.

В числе лидеров снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 в среду - акции британского страховщика Prudential Plc. Бумаги компании подешевели на 6,1% на новости об уходе финдиректора Джеймса Тернера.

Лидером роста тем временем стали бумаги германской энергетической компании Uniper, подорожавшие на 15,4%.