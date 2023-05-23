Оценка инвестиций "Газпрома" на 2023 год составила более 3 трлн рублей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" оценивает размер инвестиций группы на 2023 год в размере 3,056 трлн рублей после 2,258 трлн рублей в 2022 году, сообщается в отчете ПАО по международным стандартам.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2023 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 3 трлн 056 млрд 208 млн руб.", - говорится в документе.