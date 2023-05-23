СД "Газпрома" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие, сообщает эмитент.

Ожидания рынка относительно размера финальных дивидендов концерна выстроились в широкую вилку от нуля до 20 рублей на акцию. Согласно подготовленному "Интерфаксом" консенсус-прогнозу по итогам опроса 11 аналитиков, медиана собранных прогнозов составляла 7 рублей, среднеарифметическое значение – 7,62 рубля на акцию. Единственным участником консенсуса с версией отказа от выплаты дивидендов был Renaissance Capital.

За первое полугодие 2022 года концерн выплатил по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей).

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, комментируя опубликованные во вторник результаты группы по МСФО, отметил: "С учетом корректировок на неденежные статьи размер дивидендной базы за 2022 год на 78% превысил чистую прибыль и достиг 2,2 трлн рублей. При этом объем направленных акционерам промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года составил 1,2 трлн рублей, или 55% от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО за весь 2022 год. Это выше предусмотренного дивидендной политикой целевого уровня – не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Таким образом, "Газпром" обеспечил акционерам сверхприбыль, направив на выплату дивидендов на 115 млрд рублей больше уровня, предусмотренного нашей дивидендной политикой".

Уставный капитал компании состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг (напрямую через Росимущество 38,37%), а также через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Как сообщалось, чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) за 2022 год снизилась на 41% до 1,226 трлн рублей с 2,093 трлн рублей в 2021 году.