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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Мосбиржа с 25 мая переведет акции "Магнита" из первого в третий уровень котировального списка

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 25 мая понизит уровень листинга ПАО "Магнит", переведет акции компании в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Бумаги ритейлера торгуются на "Московской бирже" с 2006 года. Обыкновенные акции компании включены в котировальный список первого уровня.

По состоянию на 31 декабря 2022 года free float компании составлял 66,8%.

Кроме того, "Мосбиржа" перевела выпуски облигаций "Магнита" из первого уровня во второй.

В сообщении биржи уточняется, что изменения произошли "в связи с неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок".

О каком нарушении идет речь, в сообщении не уточняется. В "Магните" на момент публикации не ответили на запрос "Интерфакса".

В прошлом году у "Магнита" не состоялось годовое собрание акционеров из-за отсутствия кворума.

Среди вопросов, которые должны были рассмотреть акционеры – распределение прибыли за 2021 год (совет директоров рекомендовал прибыль не распределять, дивиденды за прошлый год не выплачивать) и избрание совета директоров. В списке кандидатов было 20 человек.

Компания планировала сформировать совет директоров позже, однако информация об обновленном совете так и не была опубликована.

Кроме того, компания еще не раскрывала финансовую отчетность по итогам 2022 года. В I полугодии ритейлер увеличил чистую прибыль на 39,6%, до 32 млрд рублей, выручка росла на 38,2%, достигнув 1,14 трлн рублей.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Основным акционером "Магнита" является Marathon Group Винокурова – ей принадлежит 29,2%.

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