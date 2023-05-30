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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Акции "Магнита" подорожали на 2,9% на новости об их сохранении в базе расчета индексов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" акции "Магнита" подорожали на 2,9% (до 4240 рублей за штуку) на новости о том, что эти бумаги останутся в составе базы расчета основных фондовых индексов биржи.

Индексный комитет "Московской биржи" рекомендовал сохранить акции ПАО "Магнит" в составе базы расчета основных индексов - Индекса МосБиржи и Индекса РТС, сообщила биржа до начала торгов.

При этом акции внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в листе ожидания до следующего пересмотра баз расчета индикаторов, который состоится в сентябре.

"Мосбиржа" 25 мая перевела ценные бумаги "Магнита" из первого в третий уровень листинга. Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, не могут входить в базу расчета основных индексов "Московской биржи". Исключением может стать наличие рекомендации Индексного комитета о сохранении бумаги в индексе.

Основанием для понижения уровня листинга акций "Магнита" стало не устраненное в срок нарушение требований по корпоративному управлению, установленных в правилах листинга, в части формирования комитетов совета директоров.

На основании доступной публичной информации, полномочия совета директоров эмитента прекращены, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Нарушение фиксировалось биржей начиная с третьего квартала 2022 года. Эмитенту был выделен максимально возможный срок на устранение нарушения - 6 месяцев. Информация о выявляемых биржей нарушениях публикуется ежеквартально на сайте биржи.

В связи с переводом бумаг ПАО "Магнит" в третий уровень листинга неквалифицированные инвесторы имеют возможность покупать акции эмитента на биржевых торгах только при прохождении тестирования. При продаже акций дополнительных требований не возникает.

Магнит Мосбиржа
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