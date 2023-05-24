"Дочка" Charoen Pokpand Foods увеличила чистый годовой убыток в 3,7 раза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток российской "дочки" таиландской Charoen Pokpand Foods (CPF) - ООО "Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)" ("СПФО"), занимающейся свиноводством, в 2022 году вырос до 503,7 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

Это в 3,7 раза больше, чем в 2021 году (137,4 млн рублей).

Годовая выручка компании выросла в 1,4 раза, до 4,116 млрд рублей с 2,968 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась до 205,3 млн рублей с 364,8 млн рублей в 2021 году, убыток от продаж составил 164,3 млн рублей. В 2021 году этот показатель был положительным и составил 68,4 млн рублей.

Дочерняя компания "СПФО" - "СПФО Агро" - в 2022 году увеличила выручку до 1,7 млрд рублей против 1,5 млрд рублей в 2021 году, валовую прибыль - до 209,1 млн рублей с 202,5 млн рублей. Прибыль от продаж снизилась до 70,9 млн рублей с 83,8 млн рублей в 2021 году, чистая прибыль - выросла до 65,6 млн рублей с 56 млн рублей годом ранее.

CPF работает в России с сентября 2006 года, когда было организовано "СПФО".

CP Foods - крупный мировой производитель комбикормов, свинины, мяса птицы и продукции аквакультуры. Ее активы расположены в ряде регионов России, в том числе в Московской, Нижегородской и Калининградской областях. Компания постоянно расширяет свое присутствие в РФ.

В 2021 году она купила крупного производителя свинины - "АПК Дон" - у германских Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG.