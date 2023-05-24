Сбербанк запустил вклад в дирхамах ОАЭ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил новый вклад - в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), говорится в сообщении кредитной организации.

Максимальная ставка по этому депозиту с учетом капитализации процентов и сроком размещения средств на один год составляет 2,02% годовых (доход зависит от суммы и срока вклада).

Вклад в дирхамах можно оформить на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада - 5 тыс. дирхамов (свыше 100 тыс. рублей), максимальная - не ограничена.

"В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств. Наши клиенты уже могут открыть сберегательные счета в дирхамах, купить или продать наличную валюту ОАЭ", - заявил через пресс-службу директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Сбербанк в 2022 году запустил вклад в юанях. Сейчас минимальная сумма по нему составляет 10 тыс. юаней, максимальная ставка - 3,52%.