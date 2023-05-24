Банки РФ в апреле увеличили корпоративные и розничные кредиты на 1,7%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Банки РФ в апреле продолжили наращивать корпоративный кредитный портфель на фоне восстановления деловой активности, говорится в докладе ЦБ о развитии банковского сектора.

Так, корпоративное кредитование третий месяц подряд показывает уверенный рост: в апреле прирост составил 1 трлн рублей, или плюс 1,7% (по +1,5% в феврале и марте).

"Активный рост кредитования говорит о продолжающемся восстановлении деловой активности: было выдано много относительно небольших кредитов компаниям из разных отраслей, таких как транспорт, горная металлургия, нефть и газ, торговля, энергетика, а также строительство жилья", - указывает ЦБ.

Как отмечает регулятор, росли только кредиты в рублях (+1,050 трлн рублей, или +2%), валютный портфель практически не изменился (-16 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -0,2%).

Розничное кредитование показало прирост за месяц на 1,7% против +1,8% в марте и +1% в феврале.

В марте доля проблемных кредитов несколько снизилась по всем основным продуктам: в корпоративном кредитовании - до 6,3% с 6,5%, в розничном - до 5,1% с 5,2%, в том числе в необеспеченном потребительском кредитовании - до 8,7% с 8,9%, в ипотеке - до 0,6% с 0,7% (данные за апрель появятся позднее).

Несмотря на существенный рост объема реструктурированных кредитов в марте по сравнению с февралем (до 700 млрд рублей с 253 млрд рублей), ЦБ не ожидает ухудшения показателей качества по таким кредитам в среднесрочной перспективе. Основной объем реструктуризаций пришелся на пролонгацию хорошо обслуживаемых кредитов крупных компаний из горнопромышленной и телекоммуникационной отраслей, а также недвижимости и финансов.

На начало апреля проблемные корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 75%, общими - на 115% (74% и 112% на начало марта), а розничные - на 91% и 129% соответственно (91% и 128% на начало года).

По балансу виден рост просроченной задолженности на 39 млрд рублей (+1,3%), однако это не вызывает беспокойства, так как данные кредиты были заранее зарезервированы. Просроченная задолженность по розничным кредитам в апреле почти не изменилась (+4 млрд рублей, +0,3%).